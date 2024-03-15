Незаконно работающих мигрантов обнаружили на стройке в Новосибирске

Нелегальных мигрантов заметили на стройке в Новосибирске. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
По данным пресс-службы, сотрудники полиции повели рейд с целью проверки соблюдения миграционного законодательства.
В ходе проверки выявили 336 правонарушений в сфере миграции. В итоге было возбуждено 44 административных дела за нелегальное осуществление трудовой деятельности на стройке, а также возбуждено 35 административных дел в отношении лиц, которых допустили к трудовой деятельности иностранцев в нарушении законодательства.
Помимо этого, районные суды Новосибирска и Новосибирской области вынесли постановления об административном выдворении с территории России 56 иностранным гражданам.