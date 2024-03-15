В Новосибирске произошёл дефицит кадров в сфере обслуживания из-за оттока граждан ближнего зарубежья

Но я всегда задаю вопрос: кто-нибудь может мне сказать, зачем мне ехать в Новосибирск? Мне отвечают: у нас самый большой театр. Ну и что? В каждом городе есть театры. И никто не может сказать, что такого есть в Новосибирске, чтобы бросить все и поехать туда. Да, у вас вкусно кормят в ресторанах, есть гастрономический рукодельный театр Puppen Haus. Понимаете? И это проблема не только Новосибирска. У местной власти вроде бы как свои задачи, но она в первую очередь должна говорить: «Приезжайте к нам, инвестируйте. А еще лучше — приезжайте и живите у нас. Город большой, замечательный, удобный». С этим пока сложно.