Молоко, мясо и масло подорожали в омских магазинах

Зато стоимость куриных яиц, которая в последнее время сильно росла, наоборот, снизилиась. Они упали в цене до 111 рублей за десяток. Также подешевело подсолнечное масло до 129 рублей за литр, а сахар — до 69 рублей за килограмм.