Молоко, мясо и масло подорожали в омских магазинах

В феврале в Омской области некоторые продукты подорожали. Цены на продовольственные товары в среднем выросли на 0,7%. Максимальный рост цен зафиксирован на мясо говядины и свинины, сливочное масло и стерилизованное молоко (жирностью 2,5−3,2%).
Также подорожали следующие продукты:
виноград — 16,3%; свекла — 8,1%; свежие помидоры — 7,7%; яблоки — 4,8%; морковь — 4,4%; свежая белокочанная капуста — 4,3%; бананы — 4,1%.
Зато стоимость куриных яиц, которая в последнее время сильно росла, наоборот, снизилиась. Они упали в цене до 111 рублей за десяток. Также подешевело подсолнечное масло до 129 рублей за литр, а сахар — до 69 рублей за килограмм.