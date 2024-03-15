12 дорог к медучреждениям отремонтируют в Иркутской области в этом году

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, в Иркутске отремонтируют 8 участков дорог, самый протяженный — 1,5 километра — это участок улицы Ленинградская, который ведёт к областному ПНД. Отремонтируют также большие участки по 1,3 километра на улицах Горького и Якоби, которые ведут к консультативно-диагностическому отделению областного перинатального центра и городской больнице номер 6.