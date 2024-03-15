12 дорог к медучреждениям отремонтируют в Иркутской области в этом году

12 участков дорог общей протяжённостью 12,1 километра, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в Иркутской области в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Работы проведут в крупных городах Приангарья — Иркутске, Ангарске, Шелехове, Черемхово и Усолье-Сибирском. Общая стоимость работ составит 730 миллионов рублей.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе министерства транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области, в Иркутске отремонтируют 8 участков дорог, самый протяженный — 1,5 километра — это участок улицы Ленинградская, который ведёт к областному ПНД. Отремонтируют также большие участки по 1,3 километра на улицах Горького и Якоби, которые ведут к консультативно-диагностическому отделению областного перинатального центра и городской больнице номер 6.
В Ангарске отремонтируют участок улицы Горького у поликлиники номер 1 Ангарской горбольницы. В Черемхово отремонтируют улицу Волочаевская у детской больницы. В Усолье-сибирском отремонтируют улицу Крупской у онкологического диспансера. В Шелехове отремонтируют участок от путепровода до детской поликлиники.