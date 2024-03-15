Жильцам дома с обрушившимся подъездом на Учумской в Красноярске предложат переехать в маневренный фонд

Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии.
12 марта здесь обрушилась стена. Здание построили в 1962 году, уже давно здесь потрескались стены, несколько лет у дома обсыпалась штукатурка. Дом имеет статус аварийного, но программа переселения займет 10−15 лет.
Распоряжением администрации Ленинского района поручили проинформировать жителей о проведении в доме аварийно-восстановительных работ, жителям предложат переехать в маневренный фонд.
Добавим, признать дом аварийным и ускорить процесс расселения может администрация города.
Также прокуратура сейчас проводит проверку по факту обрушения.