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В Хабаровске выберут лучшего предпринимателя

Победителям и лауреатам конкурса в каждой из номинаций будет вручен почетный диплом мэра города, медаль и денежная премия.
Источник: Freepik

Муниципалитет проведет с 10 марта по 15 апреля ХXIII ежегодный городской конкурс «Лучший предприниматель города Хабаровска», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

Участвовать в нем могут граждане Российской Федерации, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя на территории Хабаровска, занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее одного года, либо являющиеся учредителями или руководителями хозяйствующих субъектов не менее одного года.

Конкурс проводится по десяти номинациям:

— производство;

— деловая женщина;

— услуги;

— транспорт;

— торговля;

— лучший молодой предприниматель (в возрасте до 35 лет включительно);

— общественное питание;

— семейный бизнес;

— социальный предприниматель;

— «своё дело» (для индивидуальных предпринимателей без наемных работников).

При подведении итогов конкурсная комиссия учтет относительные финансово-экономические показатели деятельности предприятий и предпринимателей за 2023 год, их вклад в социально-экономическое развитие Хабаровска, участие в решении социальных проблем.

Победителям и лауреатам конкурса в каждой из номинаций будет вручен почетный диплом мэра города, медаль и денежная премия. Награждение победителей пройдет в торжественной обстановке в преддверии 166-й годовщины со дня основания Хабаровска и в канун праздника «День российского предпринимательства».

Положение и условия конкурса размещены на официальном сайте администрации города khv27.ru в разделе Бизнесу/Мероприятия и конкурсы.

По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться в отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации Хабаровска по телефонам: (4212) 41−98−48, 41−94−41.