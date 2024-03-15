В Хабаровске выберут лучшего предпринимателя

Муниципалитет проведет с 10 марта по 15 апреля ХXIII ежегодный городской конкурс «Лучший предприниматель города Хабаровска», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.
Участвовать в нем могут граждане Российской Федерации, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя на территории Хабаровска, занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее одного года, либо являющиеся учредителями или руководителями хозяйствующих субъектов не менее одного года.
Конкурс проводится по десяти номинациям:
— производство;
— деловая женщина;
— услуги;
— транспорт;
— торговля;
— лучший молодой предприниматель (в возрасте до 35 лет включительно);
— общественное питание;
— семейный бизнес;
— социальный предприниматель;
— «своё дело» (для индивидуальных предпринимателей без наемных работников).
При подведении итогов конкурсная комиссия учтет относительные финансово-экономические показатели деятельности предприятий и предпринимателей за 2023 год, их вклад в социально-экономическое развитие Хабаровска, участие в решении социальных проблем.
Положение и условия конкурса размещены на официальном сайте администрации города khv27.ru в разделе Бизнесу/Мероприятия и конкурсы.
По всем вопросам, связанным с участием в конкурсе, можно обращаться в отдел развития предпринимательства управления экономического развития администрации Хабаровска по телефонам: (4212) 41−98−48, 41−94−41.