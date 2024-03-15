В Хабаровске выберут лучшего предпринимателя

Участвовать в нем могут граждане Российской Федерации, зарегистрированные в качестве индивидуального предпринимателя на территории Хабаровска, занимающиеся предпринимательской деятельностью не менее одного года, либо являющиеся учредителями или руководителями хозяйствующих субъектов не менее одного года.