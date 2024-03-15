В Новосибирске стартовал ямочный ремонт дорог

В Новосибирске дорожники начали устранять ямы, образовавшиеся после сход снега. Об этом сообщила мэрия города.
«Цель поддерживающего ремонта — предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна до начала основного ремонта. С понедельника на дороги Новосибирска вышли все рециклеры, ведется ремонт холодным и литым асфальтом», — говорится в сообщении.
После того, как в городе установится теплая погода, ямочный ремонт будет проходить более масштабно.
Напомним, под Новосибирском отремонтируют семь километров трассы до Павлодара.