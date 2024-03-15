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В Новосибирске стартовал ямочный ремонт дорог

После того, как в городе установится теплая погода, ямочный ремонт будет проходить более масштабно.

В Новосибирске дорожники начали устранять ямы, образовавшиеся после сход снега. Об этом сообщила мэрия города.

«Цель поддерживающего ремонта — предотвратить дальнейшее разрушение дорожного полотна до начала основного ремонта. С понедельника на дороги Новосибирска вышли все рециклеры, ведется ремонт холодным и литым асфальтом», — говорится в сообщении.

После того, как в городе установится теплая погода, ямочный ремонт будет проходить более масштабно.

Напомним, под Новосибирском отремонтируют семь километров трассы до Павлодара.