Водители такси в Новосибирске ждут рост комиссий из-за ФАС

«К нам много жалоб поступает на услуги такси, мы знаем эти проблемы. Мы будем работать над раскрытием алгоритмов, тех коэффициентов, которые в расчетах применяются, с тем, чтобы не было ущерба для потребителей и предприятий малого и среднего бизнеса», — сказал Максим Шаскольский.