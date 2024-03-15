В Башкирию ограничили ввоз пчел из среднеазиатских стран

Чтобы предотвратить угрозу распространения в России особо опасных болезней пчел, Россельхознадзор обратился в министерства сельского хозяйства Казахстана, Узбекистана и Киргизии с просьбой о приостановлении сертификации на отгрузку пчел из этих стран в адрес российских грузополучателей. В случае поступления пчел из вышеуказанных стран в пункты принятия уведомлений, указанная продукция подлежит запрету на ввоз и возврату отправителю.