На KASE доллар продается около отметки 449 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 марта на 11:00 составил 448,61 тенге. Об этом сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 11:13 составил 452 тенге, Алматы — 450,9 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 15 марта составляет 449,16 тенге за 1 доллар. Официальный курс тенге к доллару на следующий день устанавливается по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже.