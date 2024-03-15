Росавтодор не будет менять цены на проезд по трассе М-12 Казань-Москва

Как сообщили в телеграм-канале компании, установленные тарифы соответствуют требованиям законодательства и экономически обоснованы для пользователей. Специалисты пояснили, что проезд по платным дорогам позволяет экономить время, топливо и возможность не останавливаться на ночлег.