Как выборы президента России повлияют на курс тенге

По мнению многих аналитиков, на рубль сейчас оказывают влияние три фактора. Первый фактор — психологический. Его запускают много лет спекулянты перед каждыми выборами главы РФ. Так и сегодня в различных российских СМИ вбрасываются «эксклюзивные новости» о том, что уже после 18 марта рубль будет «пущен на самотек» и его курс к доллару снова превысит роковую отметку в 100 рублей. Второй фактор, который может повлиять на судьбу рубля, — это очередное заседание 22 марта Центробанка по ключевой ставке. Наконец, третий фактор: очень скоро российскому руководству придется изыскивать дополнительные средства для реализации гигантских по масштабам программ, которые Владимир Путин озвучил в Послании Федеральному собранию.