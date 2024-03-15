Работодателей Владивостока обязывают платить зарплату не ниже МРОТ

«C января 2024 года федеральный МРОТ составляет 19 242 рубля, а минимальная зарплата в Приморье, с учетом районного коэффициента и дальневосточной надбавки, — 28 863 рубля. Нам важно, чтобы зарплата приморцев и владивостокцев, в частности, росла и никто не получал меньше определенного законом. Напомню, что именно профсоюзы добились не только поэтапного увеличения МРОТ, но и того, чтобы все стимулирующие коэффициенты и надбавки начислялись сверх МРОТ этой суммы, в чем нас поддержал Конституционный суд. А в мае 2021-го впервые подписали Соглашение о минимальной зарплате в регионе и теперь вместе с социальными партнерами следим за его выполнением», — рассказала член МВК, руководитель департамента социально-трудовых отношений Федерации профсоюзов Приморского края Лариса Белова.