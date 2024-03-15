В Башкирии повысили зарплаты некоторым категориям бюджетников

В региональном минтруда отметили, что изменения предусматривают повышение размеров окладов работников в 1,185 раза с 1 января 2024 года во исполнение указа Главы РБ от 22 декабря 2023 года № УГ-1164. Они затронут более 5,6 тыс. человек, работающих в подведомственных учреждениях министерства.