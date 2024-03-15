В Башкирии повысили зарплаты некоторым категориям бюджетников

Прибавка ждет и служащих организаций, находящихся в ведении министерства сельского хозяйства.
Соответствующие постановления правительства республики опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации. В документах также отмечается, что изменения в положение об оплате труда распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.
Как прокомментировали «Башинформу» в региональном минобразования, постановлением правительства РБ внесены изменения в положение об оплате труда работников государственных учреждений образования республики. Минимальные оклады работников государственных образовательных организаций, с учетом повышения с 1 января 2024 года, будут увеличены на 18,5%.
Кроме того, молодым специалистам образовательных учреждений, впервые приступившим к работе после окончания колледжа или вуза установлена ежемесячная стимулирующая надбавка в размере 3450 рублей на период 5 лет.
Также данным положением установлен повышающий коэффициент в размере 0,20 к оплате за фактическую нагрузку работникам государственных полилингвальных многопрофильных школ.
В региональном минтруда отметили, что изменения предусматривают повышение размеров окладов работников в 1,185 раза с 1 января 2024 года во исполнение указа Главы РБ от 22 декабря 2023 года № УГ-1164. Они затронут более 5,6 тыс. человек, работающих в подведомственных учреждениях министерства.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2024 года на 18,5% повысят оклады работников здравоохранения РБ.