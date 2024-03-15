Новый распределительный центр откроется в Шушарах

ООО «Адамант» получило разрешение на строительство ещё в конце прошлого года. Заявлено, что работы будут производиться на Московском шоссе. Комплекс займет площадь 70 тыс. кв.м. Сейчас здесь располагается складской комплекс компании «Армада Парк», общая площадь которого составляет 76,3 тыс. кв.м. Первая часть комплекса была введена в эксплуатацию в 2014 году, а вторая — в 2016 году.