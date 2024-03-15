Нижегородский авиазавод расширит производство гражданской техники

Нижегородский авиазавод «Сокол» расширит производство гражданской техники. Это касается проектов Ил-114−300 и МС-21, сообщили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Доля кооперации завода в производстве гражданских самолетов вырастет. Как уточнили в ОАК, ранее «Сокол» был недозагружен. В связи с сохранением мощности предприятия и частичного техперевооружения завод может освоить новые программы.
Напомним, что в минувшем году нижегородский «Сокол» отремонтировал и модернизировал МиГ-31 для Минобороны. Истребитель успешно решает боевые задачи.
Кроме того, в 2023-м стало известно, что нижегородский авиазавод приступит к изготовлению деталей для самолета МС-21. Для этих целей начнут работать больше 10 производственных площадок.