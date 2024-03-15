Столичные рестораторы готовят к открытию летние веранды

Веранда должна быть включена в схему размещения сезонных кафе при стационарных предприятиях общественного питания. С 2022 года получить эту услугу предприниматели могут и в электронном виде. Она оформляется бессрочно и бесплатно. Ограничений по срокам подачи заявок на включение летнего кафе в схему нет: предприниматель может сделать это в любое удобное для него время, не дожидаясь начала летнего сезона. В прошлом году поступили 444 обращения за услугой в электронном виде.