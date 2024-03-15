Доллар дешевеет в пятницу

МИНСК, 15 мар — Sputnik. В начале торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже отечественный рубль дешевеет только по отношению к российской валюте.
Сегодня на старте сессии спрос и предложение на европейскую валюту не наблюдались. Евро, если и подешевеет перед выходными, только в рамках коррекции.
После значительного укрепления американская валюта перешла к удешевлению. Доллар по состоянию на 10:49 потерял 0,03% от предыдущей цены и замер на отметке в 3,2337 белорусского рубля.
Российская валюта, видимо, почувствовала незначительную поддержку дорогой нефти и по состоянию на 10:50 прибавила 0,02%. На торгах за 100 российских просили 3,5273 белорусского рубля.
Следом за долларом перешла к удешевлению и валюта Поднебесной. По состоянию на 10:41 она просела на 0,08%. На бирже за 10 юаней предлагали 4,4841 белорусского рубля.