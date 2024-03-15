Омичам представят около 10 тысяч вакансий в различных отраслях

С 12 апреля в Омске стартует региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Как сообщили в пресс-службе регионального Минтруда, около 1 000 работодателей представят местным жителем порядка 10 тысяч вакансий.
Сотрудников массово ищут в такие отрасли, как оборонно-промышленный комплекс, сфера IT, транспорт, агропромышленный комплекс, образование, социальная отрасль, здравоохранение, сфера культуры и другие. На ярмарке омичам расскажут о возможностях трудоустройства, о том, как повысить свою профессиональную компетенцию или пройти переобучение по востребованной профессии.
Мероприятие состоится 12 апреля на площадке Конгресс-холла в Омске на 70 лет Октября, 25к2. Также оно пройдёт в центрах занятости муниципальных районов Омской области.