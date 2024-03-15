Омичам представят около 10 тысяч вакансий в различных отраслях

Сотрудников массово ищут в такие отрасли, как оборонно-промышленный комплекс, сфера IT, транспорт, агропромышленный комплекс, образование, социальная отрасль, здравоохранение, сфера культуры и другие. На ярмарке омичам расскажут о возможностях трудоустройства, о том, как повысить свою профессиональную компетенцию или пройти переобучение по востребованной профессии.