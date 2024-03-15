Белорусские и российские ученые вывели уникальный сорт пшеницы «Мила»

Ученые Беларуси и России вывели уникальный сорт пшеницы «Мила», сообщает «Российская газета».
Новый сорт пшеницы выведен учеными Брянского государственного аграрного университета и учеными Научно-практического центра НАН Беларуси по земледелию.
Уникальность сорта пшеницы «Мила» связана с его зимостойкостью, устойчивостью к болезням и полеганию во время ливней или ветров. Поэтому такой сорт, как «Мила», например, будет быстро просыхать после ливней, что удешевляет производство.
При испытания на полях Брянщины новый сорт дал урожайность 120 центнеров с гектара, при средней урожайности в регионе 78,9 центра с гектара.
— Сорт «Мила» выведен из гибридной популяции, отобранной белорусским селекционерами НАН, — заметил профессор кафедры агрономии, селекции и семеноводства университета Владимир Ториков.
Над выведением сорта «Мила» ученые трудились пять лет. Сорт после успешных испытаний в 2023-м включили в реестр допущенных сортов. Теперь его можно активно внедрять и в России, и в Беларуси.
— В России для сорта важны земли именно Центрального региона, потому что, например, в Сибири его сажать нельзя. А вот для белорусских земель он прекрасно подходит, — добавил ученый.