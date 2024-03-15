Аэролодки, катера и вертолет: Башкирия готова к встрече весеннего половодья-2024

По данны пресс-службы МЧС по РБ, в смотре приняли участие порядка 170 человек личного состава. Представлено более 72 единиц техники: беспилотники для мониторинга паводковой ситуации, катера и лодки, судно на воздушной подушке, насосные станции, мобильный узел связи подвижного пункта МЧС по РБ, специальная пожарная экспертно-криминалистическая лаборатория, мобильные лаборатории по отбору проб воздуха, аэролодки и другая уникальная инженерная техника различных предприятий, в том числе пожарный автомобиль ПАНРК, способный работать как насосная станция в условиях паводка, а также тушить пожары, используя воду из открытых источников. Для мониторинга водных объектов республики будет обеспечена готовность пожарно-спасательного вертолета Ка-32.