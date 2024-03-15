Аэролодки, катера и вертолет: Башкирия готова к встрече весеннего половодья-2024

Они проверили наличие и состояние спасательных средств, техники, подготовку авиационной группы. Руководители формирований доложили о задачах, функциональных обязанностях и готовности к действиям в условиях ЧС.
По данны пресс-службы МЧС по РБ, в смотре приняли участие порядка 170 человек личного состава. Представлено более 72 единиц техники: беспилотники для мониторинга паводковой ситуации, катера и лодки, судно на воздушной подушке, насосные станции, мобильный узел связи подвижного пункта МЧС по РБ, специальная пожарная экспертно-криминалистическая лаборатория, мобильные лаборатории по отбору проб воздуха, аэролодки и другая уникальная инженерная техника различных предприятий, в том числе пожарный автомобиль ПАНРК, способный работать как насосная станция в условиях паводка, а также тушить пожары, используя воду из открытых источников. Для мониторинга водных объектов республики будет обеспечена готовность пожарно-спасательного вертолета Ка-32.
«Группировка сил и средств сформирована в составе 11 тысяч человек и порядка 3 тысяч единиц техники и плавсредств. Главное назначение всей этой техники — своевременное реагирование на происшествия и оказание помощи населению, чтобы минимальными потерями пройти период весеннего половодья», — отметил начальник МЧС по РБ Марат Латыпов.
Отмечается, что подготовка к обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья в республике традиционно проводится с учетом наихудшего сценария, при котором в зоне подтопления могут оказаться 313 населенных пунктов в 44 муниципалитетах.
В Башкирии готовятся к весеннему половодью заблаговременно: еще осенью организуются берегоукрепительные работы, расчистка русел рек. Сейчас проводятся превентивные мероприятия, такие как чернение льда, распиловка, взрывные работы. Определены 62 затороопасных участках, которым будет уделено особое внимание. С теми гражданами, которые проживают в местах возможного подъема воды проводятся разъяснительные беседы. Подготовлены 276 пунктов временного размещения. Осуществляется ежедневный мониторинг водных объектов, в том числе с помощью гидропостов.
По результатам смотра Иреком Сагитовым дана оценка состоянию готовности сил и средств к выполнению задач по предназначению в период весеннего половодья и ландшафтных пожаров. Итог смотра: «Силы и средства находятся в готовности к применению по предназначению».
Подобные смотры в ближайшее время пройдут во всех муниципалитетах республики.
Как информировал «Башинформ», ранее в минприроды сообщили, как Башкирия готовится к безопасному пропуску половодья.