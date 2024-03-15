Авиакомпания Corendon Airlines возобновляет чартерные рейсы из Перми в Анталью

По данным региональных СМИ, вылеты будут осуществляться два раза в неделю: по средам и субботам. Время в пути составит 5 часов 25 минут, обратно — 4 часа 55 минут. Пассажиров планируется перевозить на воздушном лайнере Boeing 737−800. Завершится полетная программа в конце октября. Известно также, что билеты на самолет продаются в составе туристических пакетов от оператора FUN & SUN.



На сайте международного аэропорта Большое Савино информации о рейсах пока нет.



Ранее Corendon Airlines уже осуществляла перевозки пассажиров из Перми в Анталью. Флот авиакомпании состоит из 32 самолетов, средний возраст которых 13 лет.