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Систему «Умный переезд» внедрили на Московской железной дороге

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Систему распознавания посторонних предметов установили на переезде в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте Московской железной дороги (МЖД).
Источник: РИА "Новости"

«В Москве на пересечении Светлого проезда с железной дорогой в районе Покровское-Стрешнево внедрена интеллектуальная система по обнаружению препятствий на переезде. На малоинтенсивном переезде без дежурного работника установлена система распознавания посторонних предметов, которая в режиме онлайн сигнализирует диспетчеру об обнаружении в контрольной зоне переезда препятствия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при нахождении поезда на участке полученная информация передается локомотивной бригаде, которая принимает все необходимые меры для предотвращения столкновения с препятствием.

«Для профилактики ДТП на Московской железной дороге реализуется комплекс мероприятий, включающий обслуживание и ремонт переездов, а также внедрение передовых технологий, повышающих безопасность», — заключили в МЖД.

РЖД
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