Систему «Умный переезд» внедрили на Московской железной дороге

«В Москве на пересечении Светлого проезда с железной дорогой в районе Покровское-Стрешнево внедрена интеллектуальная система по обнаружению препятствий на переезде. На малоинтенсивном переезде без дежурного работника установлена система распознавания посторонних предметов, которая в режиме онлайн сигнализирует диспетчеру об обнаружении в контрольной зоне переезда препятствия», — говорится в сообщении.