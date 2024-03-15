Систему «Умный переезд» внедрили на Московской железной дороге

«В Москве на пересечении Светлого проезда с железной дорогой в районе Покровское-Стрешнево внедрена интеллектуальная система по обнаружению препятствий на переезде. На малоинтенсивном переезде без дежурного работника установлена система распознавания посторонних предметов, которая в режиме онлайн сигнализирует диспетчеру об обнаружении в контрольной зоне переезда препятствия», — говорится в сообщении.
Отмечается, что при нахождении поезда на участке полученная информация передается локомотивной бригаде, которая принимает все необходимые меры для предотвращения столкновения с препятствием.
«Для профилактики ДТП на Московской железной дороге реализуется комплекс мероприятий, включающий обслуживание и ремонт переездов, а также внедрение передовых технологий, повышающих безопасность», — заключили в МЖД.