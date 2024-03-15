Кабмин разрешил экспортировать растительное масло

Об этом сообщил Таможенный комитет, уточнив, что отменены ограничения на вывоз масел из семян овощей и фруктов за пределы таможенной территории Республики Узбекистан, за исключением подсолнечного и хлопкового масла (код ТН ВЭД 1512) и смешанных масел (код ТН ВЭД 1517 90 910 0).
Постановлением всем хозяйствующим субъектам, независимо от их организационно-правовой формы, разрешается экспортировать растительные масла, полученные в результате переработки масличных культур (хлопчатника, подсолнечника и сои), а также растительные масла, которые они импортировали в определенных количествах.
Также, по сообщению Таможенного комитета, контролирующего выполнение данных условий, при определении объема растительного масла, которое может быть экспортировано, учитываются объемы масличных культур и растительных масел, ввезенных субъектами хозяйствования с 1 января 2024 года.
Напомним, что экспорт хлопкового, подсолнечного и прочих растительных масел был приостановлен по указу президента с 1 июня 2022 года. Причиной называлась необходимость удовлетворить внутренний спрос и стабилизировать цены.
Напомним также — недавно сообщалось, что контроль за экспортными грузами на границе полностью перейдет к таможенникам.