Кабмин разрешил экспортировать растительное масло

Об этом сообщил Таможенный комитет, уточнив, что отменены ограничения на вывоз масел из семян овощей и фруктов за пределы таможенной территории Республики Узбекистан, за исключением подсолнечного и хлопкового масла (код ТН ВЭД 1512) и смешанных масел (код ТН ВЭД 1517 90 910 0).