Астанчане добились снижения тарифов на тепло

14 февраля 2024 года сообщалось, что астанчане возмутились завышенными счетами за тепло и свет. 4 марта в Комитете по регулированию естественных монополий заявили, что в столице выявлены факты необоснованного начисления за услуги теплоснабжения, в связи с этим было оштрафовано ТОО «Астанаэнергосбыт». Позднее с заявлением выступило Миннацэкономики РК.