Индия запустит в Джизакской области фармацевтический проект стоимостью 30 миллионов долларов

Для справки. Avantika Medex основана в 2007 году и является одной из ведущих компаний по производству, экспорту и оптовой торговле фармацевтическими препаратами. Продукция индийской компании присутствует на рынках 18 стран мира, в их числе — Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Конго, Казахстан, Россия, Египет, Украина, Беларусь, Англия, Грузия.