Индия запустит в Джизакской области фармацевтический проект стоимостью 30 миллионов долларов

По информации Фармагентства, СП будет построено компанией из Узбекистана Shifokor-82 и индийской Avantika Medex в Зааминском районе.
Объект займет площадь 11,5 гектаров. В проект будут вложены инвестиции в размере 30 миллионов долларов, из которых иностранные инвестиции составляют 15 миллионов долларов. Здесь будет налажен выпуск фармацевтических препаратов в форме таблеток, капсул, инъекций, гелей.
Планируется, что 70% произведенной на новом совместном предприятии продукции будет направлено на внешний рынок и 30% — на внутренний.
Компании Shifokor-82 и Avantika Medex сотрудничают на протяжении нескольких лет. Новый фармпроект узбекских и индийских предпринимателей позволит освоить производство лекарственных средств, импортируемых из Индии.
Первый этап строительства производственного объекта полного цикла, состоящего из четырех лабораторных линий, планируется начать в апреле этого года. Кроме того, партнеры рассматривают возможность создания научно-исследовательского центра и намерены построить хаб-центр, уникальный для Центральной Азии.
Для справки. Avantika Medex основана в 2007 году и является одной из ведущих компаний по производству, экспорту и оптовой торговле фармацевтическими препаратами. Продукция индийской компании присутствует на рынках 18 стран мира, в их числе — Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан, Армения, Конго, Казахстан, Россия, Египет, Украина, Беларусь, Англия, Грузия.