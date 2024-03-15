«Белтопгаз»: запасов торфа в Беларуси хватит на ближайшие 100 лет

«На правительственном уровне у нас принято постановление Совмина, которое регулирует развитие и освоение торфяных месторождений. До 2030 года в соответствии с этим документом в нашу разработку включено 99 тысяч гектаров торфяных месторождений с запасами 302 миллиона тонн. Указанных запасов с учетом производства профильной продукции в настоящий период хватит для использования в экономике страны на ближайшие 100 лет», — добавил заместитель начальника.