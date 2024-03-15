«Белтопгаз»: запасов торфа в Беларуси хватит на ближайшие 100 лет

МИНСК, 15 мар — Sputnik. При существующих объемах добычи и переработки торфа в Беларуси его хватит для использования в экономике на ближайшие 100 лет, заявил во время пресс-конференции заместитель начальника управления торфяной промышленности объединения «Белтопгаз» Сергей Гурло, передает Sputnik.
Он отметил, что данная отрасль хорошо развита в Беларуси, республика занимает первое место в мире по добыче торфа.
«Ежегодно в республике добывается около двух миллионов тонн торфа, из него 1,2 миллиона тонн — топливное направление, что позволяет ежегодно замещать более 450 миллионов кубических метров импортируемого природного газа», — сказал Гурло.
Он уточнил, что за прошлый год в республике добыли 2,2 миллиона тонн торфа, чего хватило для обеспечения внутреннего рынка и экспорта.
«На правительственном уровне у нас принято постановление Совмина, которое регулирует развитие и освоение торфяных месторождений. До 2030 года в соответствии с этим документом в нашу разработку включено 99 тысяч гектаров торфяных месторождений с запасами 302 миллиона тонн. Указанных запасов с учетом производства профильной продукции в настоящий период хватит для использования в экономике страны на ближайшие 100 лет», — добавил заместитель начальника.
По его словам, особое внимание уделяется нетопливной группе, совместно с НАН Беларуси разработано более 50 рецептур торфяных субстратов, которые могут быть упакованы в различную тару от 5 до 250 литров и использованы как для нужд потребительского рынка, так и в промышленных тепличных комбинатах.
Среди проектов Гурло назвал строительство цеха по кипованию торфа и производству торфяных субстратов на ОАО «Туршовка». Его мощность составляет 32,5 тысячи тонн в год. В рамках проекта будет реализован выпуск широкого спектра питательных грунтов.
Значимым проектом по импортозамещению стало открытие в 2022 году цеха по производству покровных грунтов для выращивания шампиньонов на базе ТПУ «Березовское» УП «Брестоблгаз». Производственная мощность цеха — 40 тысяч тонн в год.
Это позволило увеличить объемы реализации грунта основным белорусским производителям грибов в 10 раз: с 1,8 до 17,9 тысячи тонн, прогноз на 2024 год — 25 тысяч тонн.