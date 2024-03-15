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МАРТ проверил тарифы на стоматологию: что выяснили

В феврале Министерство антимонопольного регулирования и торговли проверило, как соблюдают законодательство о ценах юрлица и ИП, оказывающие стоматологические услуги. Подробности сообщает пресс-служба ведомства. ﻿

Проверка затронула 32 субъекта хозяйствования. Нарушение закона нашли у трех из них.

В МАРТ уточнили, что субъектам хозяйствования, допустившим нарушения, направлены предписания. Если рекомендации не будут выполнены в установленные сроки, нарушителей привлекут к ответственности.

Сейчас МАРТ анализирует обоснованность формирования цен на стоматологические услуги.

В конце прошлого года в Беларуси вступило в силу постановление, по которому цены в стоматологии теперь регулируют не только на ортопедические и зуботехнические услуги, но и на терапевтические, хирургические и ортодонтические. В Минздраве объясняли, для чего это было сделано.

медицина