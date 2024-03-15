МАРТ проверил тарифы на стоматологию: что выяснили

Проверка затронула 32 субъекта хозяйствования. Нарушение закона нашли у трех из них.
В МАРТ уточнили, что субъектам хозяйствования, допустившим нарушения, направлены предписания. Если рекомендации не будут выполнены в установленные сроки, нарушителей привлекут к ответственности.
Сейчас МАРТ анализирует обоснованность формирования цен на стоматологические услуги.
В конце прошлого года в Беларуси вступило в силу постановление, по которому цены в стоматологии теперь регулируют не только на ортопедические и зуботехнические услуги, но и на терапевтические, хирургические и ортодонтические. В Минздраве объясняли, для чего это было сделано.