Власти заявляют о новых «достижениях»: Тариф на электроэнергию в Молдове может снизиться на 5 бануц, в конце холодного сезона немного подешевеет отопление

В Молдове могут снизиться тарифы на электроэнергию и отопление.
НАРЭ опубликовало соответствующие проекты решений о новых тарифах.
— Бытовые потребители Premier Energy будут платить 2,34 лея/кВтч вместо 2,39 лея/кВтч, который действует сейчас. В начале февраля поставщик просил повысить тариф до 2,77 лея/кВтч.
— Тариф для бытовых потребителей Fee Nord составит 2,84 лея/кВтч. Это на 4 бана ниже действующего в размере 2,88 леев лея/кВтч. Ранее компания подавала в НАРЭ заявку о повышении тарифа до 3,01 лея/кВтч.
— Для клиентов Termoelectrica тариф на отопление составит 2138 леев за одну гигакалорию (без НДС).
— Потребители CET-Nord будут платить 2245 леев за гигакалорию (без НДС).
Новые тарифы планируется утвердить 19 марта. Они вступят в силу после публикации в Официальном мониторе (Официальном вестнике) страны.