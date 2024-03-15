Власти заявляют о новых «достижениях»: Тариф на электроэнергию в Молдове может снизиться на 5 бануц, в конце холодного сезона немного подешевеет отопление

— Тариф для бытовых потребителей Fee Nord составит 2,84 лея/кВтч. Это на 4 бана ниже действующего в размере 2,88 леев лея/кВтч. Ранее компания подавала в НАРЭ заявку о повышении тарифа до 3,01 лея/кВтч.