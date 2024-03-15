В Петербурге показали, как собирают новые вагоны для метро

«Фонтанка» подробно рассказывала о мегаконтракте на 950 вагонов «Балтиец», который Петербургский метрополитен и Трансхолдлизинг заключили в 2022 году. Его общая стоимость составляет 240 млрд рублей, из которых чуть менее 100 млрд пришли от ФНБ. Поставки рассчитаны до 2031 года, лизинговые платежи — на 25 лет. Сейчас идет замена подвижного состава на Кировско-Выборгской линии.



