В Петербурге показали, как собирают новые вагоны для метро

144 вагона из контракта на составы «Балтиец» для петербургского метрополитена уже переданы предприятию. До конца года ожидается еще 80.
Цифры назвал губернатор Петербурга Александр Беглов 15 марта во время визита на Октябрьский электровагоноремонтный завод (ОЭВРЗ), где собирают эти поезда. Предприятие является частью Трансмашхолдинга, как и Метровагонмаш, откуда приходит кузов. В Петербурге идет окончательная сборка и пусконаладка.
«Фонтанка» подробно рассказывала о мегаконтракте на 950 вагонов «Балтиец», который Петербургский метрополитен и Трансхолдлизинг заключили в 2022 году. Его общая стоимость составляет 240 млрд рублей, из которых чуть менее 100 млрд пришли от ФНБ. Поставки рассчитаны до 2031 года, лизинговые платежи — на 25 лет. Сейчас идет замена подвижного состава на Кировско-Выборгской линии.