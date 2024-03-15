Радий Хабиров рассказал о создании в Башкирии станкостроительного кластера

— Станкостроительный кластер — действительно очень прорывной и амбициозный проект для нашей республики, — написал он в соцсетях. — Если мы его реализуем — станем крупнейшим производителем станков в стране.
Сегодня, 15 марта, Радий Хабиров прибыл в Стерлитамак, где кластер начнут формировать на базе предприятия «Станкостроение». Модернизацию производства проведут в две очереди. Первая стартует скоро.
Глава республики особенно подчеркнул, что Стерлитамак является одним из самых крупных промышленно развитых городов в Башкирии.
— Предприятия здесь — в хорошем тонусе. Не случайно мы выбрали этот город местом проведения совета по среднему профессиональному образованию, — добавил он. -Промышленность хорошо развивается, и ей нужны высококвалифицированные кадры.