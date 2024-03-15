В Башкирии под строительство мусороперерабатывающего комплекса выделят землю без торгов

Предприятие расположится в Кигинском районе и будет заниматься сортировкой, переработкой и утилизацией до 80 тысяч тонн мусора в год. Стоимость проекта составит 300 млн рублей, ему присвоили статус приоритетного. Администрация района поможет инвестору с оформлением земельного участка.