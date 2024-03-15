В Стерлитамаке глава Башкирии посетил концерн «Инмаш»

Сегодня на предприятии выпускают более 700 типоразмеров шарико-винтовых передач (ШВП) и транспортных винтов по заказу российских компаний. Продукцию используют в станкостроении, авиационной, судостроительной и автомобильной промышленности.
В 2022 году концерн начал инвестпроект по строительству завода по выпуску шарико-винтовых передач. Он позволит расширить ассортимент и увеличить объемы выпуска промпродукции.
Радий Хабиров осмотрела действующие цеха и узнал, что для дальнейшей работы по реализации инвестпроекта необходимо подключение к инженерным сетям. Вопрос находится на рассмотрении ресурсоснабжающей организации. Также компания «Инмаш» строит «Шоурум» для реализации продукции крупных промпредприятия Китая и планирует построить цех по сборке токарных станков, восстановить сварочное производство и реконструировать бывший административный корпус. Чтобы обсудить эти инициативы, глава Башкирии пригласил представителей концерна на «Инвестчас».
— В «Инмаше» работает молодая сильная команда, которая не останавливается на достигнутом. Ребята создали собственную конструкторскую базу, предусмотрели помещения для инженеров, — сказал он.