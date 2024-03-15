В Стерлитамаке глава Башкирии посетил концерн «Инмаш»

Радий Хабиров осмотрела действующие цеха и узнал, что для дальнейшей работы по реализации инвестпроекта необходимо подключение к инженерным сетям. Вопрос находится на рассмотрении ресурсоснабжающей организации. Также компания «Инмаш» строит «Шоурум» для реализации продукции крупных промпредприятия Китая и планирует построить цех по сборке токарных станков, восстановить сварочное производство и реконструировать бывший административный корпус. Чтобы обсудить эти инициативы, глава Башкирии пригласил представителей концерна на «Инвестчас».