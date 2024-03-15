Доллар и евро подешевели перед выходными

МИНСК, 15 мар — Sputnik. В результате торгов на Белорусской валютно-фондовой национальная валюта укрепилась по отношению к евро и доллару.
Сегодня на европейскую валюту наблюдался минимальный спрос. В итоге евро подешевел на 0,08% и опустился на отметку в 3,5300 белорусского рубля.
Следом аналогичную коррекцию курса ощутила на себе и американская валюта. Доллар стал дешевле на 0,08% и оказался на уровне в 3,2321 белорусского рубля.
Российская валюта потеряла в цене 0,18%, несмотря на укрепление позиций сырьевых товаров. На торгах за 100 российских предлагали 3,5201 белорусского рубля.
В пятницу серьезно сдала свои позиции и валюта Поднебесной, потерявшая 0,17% от предыдущей цены. На бирже за 10 юаней просили 4,4801 белорусского рубля.