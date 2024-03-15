Адские пробки на Октябрьском мосту закончатся к концу года — сообщили в мэрии Новосибирска

В ответ на запрос «Прецедента» департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска сообщил, что ввод в эксплуатацию Октябрьского моста планируется в конце года в соответствии с муниципальным контрактом.
Напомним, ремонт Октябрьского моста начался в 2022 году. Его планировали начать в 2020 году и закончить к 2023 году, когда в Новосибирске должен был пройти молодежный чемпионат мира по хоккею. Однако планы пришлось поменять.
В 2023 году появилась информация о том, что подрядчик — ООО «СпецТрансСтрой» — отстает от графика на 20 процентов.
— К подрядной организации ООО «СпецТрансСтрой» применены санкции в соответствии с условиями муниципального контракта. Высвободившиеся средства направлены на привлечение новых (дополнительных) подрядных организаций для выполнения ремонтных работ, — сообщили в мэрии.
Седьмого ноября 2023 года муниципалитет заключил дополнительное соглашение об уменьшении объемов и цены контракта с ООО «СпецТрансСтрой» и определил двух новых подрядчиков для ремонта моста — с ООО «ДК-КЛЕВЕР» и ООО «Дороги 54» (с 27.11.2023 изменено название на ООО «СК ДОРОГИ СИБИРИ»). 20.11.2023 с ними заключены муниципальные контракты.
— На 13.03.2024 работы по ремонту объекта выполняют три подрядные организации, а именно ООО «СпецТрансСтрой», ООО «СК Дороги Сибири» и ООО «ДК-КЛЕВЕР», — говорится в ответе мэрии на наш запрос. — Данное решение позволило увеличить трудовые ресурсы и выполнять большую часть работ одновременно (ремонт консольной части мостового полотна с левой и правой стороны, ремонт опор). Так же данное решение позволит завершить все работы в запланированные сроки.
Сейчас на мосту выполняются ремонтируют консоли по левой и правой стороне, меняют металлоконструкции пролетных строений. Также строители занимаются обновлением русловых и береговых опор и устанавливают опоры контактной сети троллейбуса.
Ранее «Прецедент» сообщал о том, что на Октябрьском мосту перекрыли одну полосу движения в трону правого берега.