Адские пробки на Октябрьском мосту закончатся к концу года — сообщили в мэрии Новосибирска

— На 13.03.2024 работы по ремонту объекта выполняют три подрядные организации, а именно ООО «СпецТрансСтрой», ООО «СК Дороги Сибири» и ООО «ДК-КЛЕВЕР», — говорится в ответе мэрии на наш запрос. — Данное решение позволило увеличить трудовые ресурсы и выполнять большую часть работ одновременно (ремонт консольной части мостового полотна с левой и правой стороны, ремонт опор). Так же данное решение позволит завершить все работы в запланированные сроки.