Алиханов: каждая третья банка рыбных консервов в РФ — калининградская

Об этом в Москве сегодня, 14 марта 2024 года, в ходе панельной сессии «Рыбохозяйственный комплекс России: вчера, сегодня, завтра» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.
По его словам, калининградские рыбаки ведут и прибрежный, и океанический промысел. Ежегодно на прибрежном промысле добывается около 50 тысяч тонн рыбы, квоты осваиваются более чем на 90%, на океаническом — до 200 тысяч тонн.
Происходит обновление рыбодобывающего флота, прокомментировали в Калининграде сегодня, 14 марта 2024 года, собкору сетевой газеты Янтарный край в пресс-службе правительства Калининградской области.
Говоря о поддержке промысла в Атлантике в связи с санкционным давлением, калининградский губернатор выступил с предложением рассмотреть возможности по строительству транспорта обслуживания российских рыбаков, а также выразил надежду на то, что начнет развиваться калининградский морской рыбный порт, напомнив, что Калининград — единственный российский незамерзающий порт на Балтике.
Как заявлено, ежегодно перерабатывающими предприятиями региона производится более 300 тысяч тонн рыбной продукции. Благодаря федеральной поддержке и региональным субсидиям в области построен крупнейший рыбоконсервный завод России мощностью 120 млн банок в год.
— Мы зарыбляем подрощенным угрем Калининградский залив, в этом году еще начнем зарыбление Куршского залива. И с этого года начнем товарное производства угря, — поведал губернатор из Калининграда.
По его словам, зарыбление водоемов и товарное производство в установках замкнутого цикла позволят увеличить объемы промысла и выращивания этого вида рыбы в десятки раз.