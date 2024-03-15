В Калининградской области оформили 87 разрешений на вылов корюшки. Об этом сообщается на официальной странице Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства «ВКонтакте».
В преддверии начала корюшковой путины <…> оформлено 87 разрешений 43 рыбодобывающим организациям на добычу (вылов) корюшки европейской и корюшки европейской (снетка) (пресноводной жилой формы) на Куршский залив, включая реки бассейна Куршского залива, — говорится в публикации.
Отмечается, что корюшка относится к неквотируемым объектам промысла. После наступления благоприятной обстановки калининградские рыбаки начнут добычу этой рыбы, рекомендованный объём которой на 2024 год составляет 300 тонн.
«В прошлом году рыбаки добыли 11,030 тонны корюшки, что составляет почти 36% от рекомендованного объёма в 2023 году. На сегодняшний день рыбопромысловыми компаниями выловлено около 2,150 тонн рыбы», — отметили в управлении.
Ранее в Калининграде начали продавать корюшку. Стоимость килограмма на Центральном рынке составляет 850 рублей. По словам продавцов, рыбу пока вылавливают небольшими партиями.
Корюшка обитает в Балтийском море и заходит на нерест в реки и заливы. Массовый вылов рыбы начинается в марте-апреле и продолжается около трёх недель.
По мнению экспертов, сокращение добычи корюшки в 2023 году произошло из-за погоды — весна была прохладной и затяжной. Рыбаки предложили ввести мораторий на пять лет на добычу корюшки в реках Калининградской области. Однако запрет не стали устанавливать.