В Калининградской области оформили 87 разрешений на вылов корюшки

По мнению экспертов, сокращение добычи корюшки в 2023 году произошло из-за погоды — весна была прохладной и затяжной. Рыбаки предложили ввести мораторий на пять лет на добычу корюшки в реках Калининградской области. Однако запрет не стали устанавливать.