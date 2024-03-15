Аэропорту Волгограда разрешили объединить терминалы международных и внутренних авиалиний в единое здание. В Дзержинском районе в начале марта прошли публичные слушания, заключение которых опубликовано на сайте горадминистрации, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Пристройку сделают между терминалами аэропорта, а также со стороны перрона на всю длину двух зданий. Проблемой стало маленькое расстояние от объединенного терминала до границ земельных участков, на которых он будет расположен. Его разрешили уменьшить с 3 метров до нуля. Согласно одобренному госэкспертизой проекту, в воздушной гавани должно также появиться четыре телетрапа вместо двух.
Пришли на слушания двое. Представитель аэропорта решил судьбу проекта одним голосом «за». Свои замечания прислал Волгоградский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, чей зондировочный пункт имеет общую границу с аэропортом. В итоге предложение учли и одобрили отклонение от предельных параметров строительства.