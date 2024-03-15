Аэропорту Волгограда разрешили объединить терминалы

Пристройку сделают между терминалами аэропорта, а также со стороны перрона на всю длину двух зданий. Проблемой стало маленькое расстояние от объединенного терминала до границ земельных участков, на которых он будет расположен. Его разрешили уменьшить с 3 метров до нуля. Согласно одобренному госэкспертизой проекту, в воздушной гавани должно также появиться четыре телетрапа вместо двух.