В Молдове будет создан Фонд субсидирования СМИ

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. Законопроект о создании в Молдове Фонда субсидирования в области СМИ был одобрен парламентом во втором чтении.
Проект был предложен группой депутатов фракции Партии «Действие и солидарность» (PAS). По мнению авторов, создание Фонда обеспечит развитие плюрализма СМИ, укрепит их редакционную и экономическую независимость и будет способствовать проведению журналистских расследований по вопросам, представляющим общественный интерес.
Сумма финансовых средств фонда будет утверждаться ежегодно, а их распределение будет установлено Законом о государственном бюджете. Помимо средств госбюджета фонд может пополняться за счет пожертвований, спонсорской помощи, грантов или других финансовых источников, не запрещенных законом.
СМИ-претенденты на получение субсидий от государства будут выбираться на основе конкурса экспертным советом, состоящим из представителей Министерства культуры, Министерства образования, Министерства финансов, а также экспертов, назначенных Советом прессы или профильными организациями гражданского общества.
Для получения субвенций СМИ должны будут отвечать набору требований:
- быть зарегистрированными в Регистре средств массовой информации;
- соблюдать Деонтологический кодекс журналиста;
- присутствовать на рынке СМИ не менее одного года;
- не иметь задолженности перед национальным публичным бюджетом,
- не иметь взысканий за нарушение Кодекса аудиовизуальных медиауслуг и Деонтологический кодекс журналиста.
Не смогут претендовать на субсидии публичные поставщики аудиовизуальных медиауслуг, учреждения, финансируемые из государственного бюджета, средства массовой информации рекламного характера и учреждения, основанные политическими партиями.
Документ вступит в силу через три месяца после его публикации в «Официальном мониторе» (Официальном вестнике").