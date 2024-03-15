В Молдове будет создан Фонд субсидирования СМИ

Сумма финансовых средств фонда будет утверждаться ежегодно, а их распределение будет установлено Законом о государственном бюджете. Помимо средств госбюджета фонд может пополняться за счет пожертвований, спонсорской помощи, грантов или других финансовых источников, не запрещенных законом.