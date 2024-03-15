В Кинеле многодетные семьи получили землю, на которой нельзя строить

Многодетные семьи в Кинеле получили землю, на которой не могут построить жилье и даже жить из-за обременения Об этой проблеме в эфире радио «КП-Самара» рассказал депутат гордумы Евгений Макаров. Его земельный участок тоже попал в число обремененных земель, на которых запрещено строиться.