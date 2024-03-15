В Кинеле многодетные семьи получили землю, на которой нельзя строить

Многодетные семьи в Кинеле получили землю, на которой не могут построить жилье и даже жить из-за обременения Об этой проблеме в эфире радио «КП-Самара» рассказал депутат гордумы Евгений Макаров. Его земельный участок тоже попал в число обремененных земель, на которых запрещено строиться.
В тупике оказались сотни человек, среди которых молодые и многодетные семьи, семьи с инвалидами и те, кто приобрел участок для строительства. Многие в эти участки вложили деньги, ипотеку на строительство, материнский капитал.
— Уже более 500 участков попали в такую ситуацию. Люди писали обращение президенту, разговаривали с прокуратурой, областным правительством. Обещают, что ситуацию разрешат, — сообщил Макаров.
При получении земельного участка ограничений прав на землю не было зарегистрировано. В августе 2023 года обременение наложило министерство обороны РФ по той причине, что рядом находятся эхолокаторы противовоздушной обороны.