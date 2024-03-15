Воронежцам объяснили, почему февральские квитанции за тепло были почти такими же, как и за морозный январь

У многих воронежцев вызвали недоумение квитанции «Квадры» за февраль. Дело в том, что суммы за тепло выставили почти такие же, как и в морозном январе. Да и вообще даже в более длинном, чем обычно, феврале 2024 года, все равно на два дня меньше. По всем раскладам выходит, что плата должна быть значительно меньше.
В «Квадре» пояснили, что все дело в методике расчета платы. Ее берут не за месяц, а за отчетный период. Каждый месяц с 23 по 25 числа сотрудники управляющих компаний или ТСЖ снимают показания с общедомовых счетчиков. От того, в какой день это будет сделано, зависит расчетный период. Потом сведения передают в «Квадру». Только на основании этих данных и формируются суммы в квитанциях.
Коммунальщики привели пример. В доме № 7 по улице Мордасовой Коминтерновского района УК в январе передала показания общедомового счетчика за период с 23 декабря по 22 января. Это 31 день. В феврале сотрудники управляющей компании сняли показания с 23 января по 22 февраля. То есть, также за 31 день. Таким образом, в расчет попал не только относительно теплый по меркам нынешней зимы февраль, но и более холодный январь.
В «Квадре» напомнили, что на сумму за отопление влияют площадь квартиры, количество тепла, которое потребовалось на ее обогрев, и тариф.
Тем жильцам, у которых есть еще вопросы по плате за тепло, предлагают написать в личные сообщения группы воронежской «Квадры» в соцсетях или на почту info@voronezh.quadra.ru. При этом надо указать свой полный адрес (улица, номер дома, квартира) или номер лицевого счета. В компании обещают дать детальный разбор по начислениям.