Воронежцам объяснили, почему февральские квитанции за тепло были почти такими же, как и за морозный январь

У многих воронежцев вызвали недоумение квитанции «Квадры» за февраль. Дело в том, что суммы за тепло выставили почти такие же, как и в морозном январе. Да и вообще даже в более длинном, чем обычно, феврале 2024 года, все равно на два дня меньше. По всем раскладам выходит, что плата должна быть значительно меньше.