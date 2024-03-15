Cтандарт для управленцев жилыми и нежилыми зданиями разработали в Казахстане

Обеспечивать сбор взносов/ платежей собственников, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию жилых и нежилых зданий. Взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилых и нежилых зданий. Проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности при оплате, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг). Составлять отчеты по управлению и содержанию жилых и нежилых зданий, в том числе с применением объекта информатизации. Оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями, в том числе с применением объекта информатизации). Анализировать выполнение плана работ и услуг по управлению и содержанию жилых и нежилых зданий. Обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в жилых и нежилых зданиях. Принимать решения в нестандартных ситуациях, в том числе с применением объекта информатизации). Проводить переговоры, консультации. Налаживать эффективные коммуникации и разрешать конфликты. Применять Среду общих данных при создании, обмене и хранении документации (результаты осмотров и проверок санитарного состояния помещений и территорий и т. д. ) (при осуществлении эксплуатации с применением объекта информатизации). Осуществлять разработку Стандарта организации по ТИМСО (при осуществлении эксплуатации с применением ТИМСО).