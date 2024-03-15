Cтандарт для управленцев жилыми и нежилыми зданиями разработали в Казахстане

Стандарт определяет требования к уровню квалификации, содержанию профессионального образования специалистов, занимающихся эффективным управлением и организацией работы по содержанию, эксплуатации жилых и нежилых зданий.
Так, в трудовую функцию менеджера по управлению жилыми и нежилыми зданиями входит планирование работ и услуг по управлению и содержанию, эксплуатации жилых и нежилых зданий.
Он должен уметь:
Проводить визуальный осмотр технического состояния жилых и нежилых зданий. Составлять инвентарный перечень состава имущества жилых и нежилых зданий с описанием качественных и количественных характеристик всех элементов, в том числе с применением объекта информатизации. Готовить отчеты о техническом состоянии жилых и нежилых зданий, в том числе в объекте информатизации. Применять программное обеспечение и современные информационные технологии. Вносить и актуализировать открытые данные по техническому состоянию жилых и нежилых зданий в объект информатизации. Применять среду общих данных при создании, обмене и хранении документации (результаты осмотров и проверок санитарного состояния помещений и территорий
Кроме того, он должен знать:
нормативные правовые акты, регламентирующие вопросы жилищных отношений, жилищно-коммунального хозяйства. нормы и правила технической эксплуатации жилищного фонда, правил содержания объекта кондоминиума. методы оценки физического износа конструктивных элементов и инженерных систем жилых и нежилых зданий. технические требования к зданиям, многоквартирным жилым домам и другие нормативно-технические документы в сфере строительства, жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства. методологию визуального осмотра инженерного оборудования. основы информатизации и автоматизации
К умениям менеджера по управлению предъявляются следующие требования:
Обеспечивать сбор взносов/ платежей собственников, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию жилых и нежилых зданий. Взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилых и нежилых зданий. Проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности при оплате, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг). Составлять отчеты по управлению и содержанию жилых и нежилых зданий, в том числе с применением объекта информатизации. Оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями, в том числе с применением объекта информатизации). Анализировать выполнение плана работ и услуг по управлению и содержанию жилых и нежилых зданий. Обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в жилых и нежилых зданиях. Принимать решения в нестандартных ситуациях, в том числе с применением объекта информатизации). Проводить переговоры, консультации. Налаживать эффективные коммуникации и разрешать конфликты. Применять Среду общих данных при создании, обмене и хранении документации (результаты осмотров и проверок санитарного состояния помещений и территорий
Также он должен уметь разработывать стратегии, долгосрочный план работ и услуг по управлению и содержанию жилых и нежилых зданий, организовать работу по обеспечению санитарного содержания жилых и нежилых зданий, территории и многое другое.
Требования к личностным компетенциям:
Самостоятельность и ответственность Умение быстро принимать решения Умение работать в команде Аналитическое мышление Многозадачность.
Стандарт также устанавливает требования к управляющему многоквартирным жилым домом.
В частности, он должен иметь стаж работы на руководящих должностях в организации не менее пяти лет или опыт работы в сфере обслуживания объектов кондоминиума либо жилищно-коммунальной сфере не менее трех лет.
Основная цель его работы — создание безопасных и комфортных условий проживания (пребывания) собственников квартир, нежилых помещений, надлежащее содержание общего имущества объекта кондоминиума, решение вопросов пользования общим имуществом объекта кондоминиума и предоставление коммунальных услуг.
Обязательные трудовые функции:
Планирование работ и услуг по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума. Организация работы по содержанию общего имущества объекта кондоминиума. Организация устранения аварийных ситуаций в многоквартирном жилом доме. Организация проведения капитального ремонта многоквартирного жилого дома.
Он должен обладать умениями, аналогичными менеджеру по управлению МЖД, а также:
Составлять календарный план собраний собственников квартир, нежилых помещений, других событий и мероприятий. Готовить и распространять уведомления о собраниях. Составлять повестки дня и информационные материалы к собранию. Осуществлять ведение протоколов собраний и документально оформлять принятые на собрании решения. Организовывать и проводить собрания, письменный опрос. Взаимодействовать с собственниками квартир, нежилых помещений. Налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты. Отвечать на запросы (заявки) собственников квартир, нежилых помещений. Применять программное обеспечение и современные информационные технологии.
Кроме того, в обязанности управляющего МЖД входит:
Обеспечивать сбор взносов/платежей собственников, арендаторов и поступление других запланированных в смете доходов и оплату услуг и работ по содержанию общего имущества объекта кондоминиума. Взаимодействовать с коммунальными предприятиями по поставке необходимых ресурсов для жилых и нежилых зданий. Проводить претензионную, исковую работу при выявлении задолженности при оплате, а также нарушений обязательств исполнителями работ (услуг). Составлять отчеты по управлению и содержанию общего имущества объекта кондоминиума, в том числе с применением объекта информатизации. Оценивать результаты исполнения договоров субъектами сервисной деятельности, подрядными организациями и коммунальными предприятиями, в том числе с применением объекта информатизации. Анализировать выполнение годового плана работы и услуги по управлению и содержанию общего имущества. Обеспечивать выполнение санитарных норм и правил проживания (пребывания) в многоквартирном жилом доме. Принимать решения в нестандартных ситуациях, в том числе с применением объекта информатизации. Проводить переговоры, консультации. Налаживать эффективные коммуникации с участниками кондоминиума и разрешать конфликты. Применять программное обеспечение и современные информационные технологии. Применять среду общих данных при создании, обмене и хранении документации (результаты осмотров и проверок санитарного состояния помещений и территорий
Требования к личностным компетенциям:
Самостоятельность и ответственность. Аналитическое мышление. Устные коммуникативные навыки. Письменные коммуникативные навыки. Критическое мышление.
Как поясняют разработчики документа, утверждение профессиональных стандартов осуществляется отраслевыми государственными органами по согласованию с отраслевым советом по профессиональным квалификациям и уполномоченным органом с учетом рекомендации Национальной палаты предпринимателей РК.
При этом отмечается, что для обеспечения устойчивого развития экономики страны необходимо наличие достаточного количества квалифицированных кадров, отвечающих потребностям работодателей, в том числе и для отраслей жилищно-коммунального хозяйства и строительства.
26 января 2024 года получено положительное заключение Национального органа по профессиональным квалификациям по итогам экспертизы проекта профессионального стандарта.
В дальнейшем планируется вынести проект на рассмотрение Отраслевой комиссии по профессиональным квалификациям в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
На основании профессиональных стандартов готовятся образовательные программы, согласно которым ведется подготовка квалифицированных кадров для различных секторов экономики.
После утверждения вышеуказанный профессиональный стандарт будет размещен на портале Career Enbek.kz и будет доступен работодателям, соискателям работы, учреждениям образования и другим заинтересованным организациям.
Срок следующей актуализации ПС «Управление жилыми и нежилыми зданиями» — через три года после его утверждения.
Стандарт размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 2 апреля.
Ранее сообщалось, что в Казахстане утвердили новый стандарт проведения капитального ремонта кондоминиума.