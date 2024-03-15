В каких сферах зарплаты в Казахстане самые высокие в ЕАЭС

При этом в ряде сфер деятельности уровни зарплат в Казахстане в долларах стали максимальными в ЕАЭС. Речь о горнодобывающей и обрабатывающей промышленности (1665 долларов и 910 долларов, соответственно), строительстве (1029 долларов), транспорте и складировании (1018 долларов), услугах по проживанию и питанию (678 долларов), административной деятельности (777 долларов). «С чем не так радужно, так это с реальным ростом зарплат: по всем секторам +2,3% к 2022 году, это минимум в ЕАЭС. Максимум — в Армении, +12,4%», — говорится в сообщении Data Hub.