В каких сферах зарплаты в Казахстане самые высокие в ЕАЭС

Казахстанские средние зарплаты в шести секторах экономики оказались самыми высокими в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает Telegram-канал Первого кредитного бюро. Среднемесячная зарплата в РК по всем сферам деятельности в 2023 году составила 791 доллара, что в 2,1 раза выше минимума по ЕАЭС, который был отмечен в Кыргызстане, и на 9% ниже максимума (РФ). Данные опубликовала Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).
При этом в ряде сфер деятельности уровни зарплат в Казахстане в долларах стали максимальными в ЕАЭС. Речь о горнодобывающей и обрабатывающей промышленности (1665 долларов и 910 долларов, соответственно), строительстве (1029 долларов), транспорте и складировании (1018 долларов), услугах по проживанию и питанию (678 долларов), административной деятельности (777 долларов). «С чем не так радужно, так это с реальным ростом зарплат: по всем секторам +2,3% к 2022 году, это минимум в ЕАЭС. Максимум — в Армении, +12,4%», — говорится в сообщении Data Hub.
Почему в Казахстане зарплаты растут именно в этих секторах? В каких еще сферах существует возможность привлечения инвесторов и, соответственно, роста зарплат? Почему в других странах ЕАЭС реальная заработная плата увеличивается быстрее? Корреспондент центра деловой информации Kapital.kz обратился за комментариями к эксперту по финансово-экономическим вопросам Расулу Рысмамбетову.
«Начну с ответа на третий вопрос. В других странах ЕАЭС инфляция была ниже. В прошлом году мы побили все рекорды, когда годовая инфляция по итогам февраля составила 21,3%. Потом мы ее все-таки обуздали: смогли удержать ниже 10%. Так что реальная зарплата в других странах ЕАЭС росла быстрее чем инфляция», — сказал известный финансист.
Отвечая на вопрос, почему в Казахстане зарплаты растут именно в шести вышеуказанных отраслях, спикер отметил, что горнодобывающая и обрабатывающая промышленности — основные в Казахстане, 80% прямых иностранных инвестиций приходятся на эти секторы.
«Касательно строительства — его темпы у нас в прошлом году, наверное, были рекордные во всем ЕАЭС. Насчет транспорта и складирования — мы сейчас активно используем коридор Западная Европа — Западный Китай. У нас также очень большой импорт. Поэтому транспорт и логистика — наши, можно сказать, “чемпионские” отрасли», — объясняет Расул Рысмамбетов рост уровня заработных плат в этих секторах.
Увеличение зарплат в сфере услуг по проживанию и питанию спикер объясняет трудовой миграцией. «Алматинцы живут в Астане, астанчане — в Алматы, и так далее», — поясняет он. Насчет роста зарплат в административной деятельности Расул Рысмамбетов говорит, что «кто-то должен управлять этими большими компаниями, и, все-таки, менеджерский потенциал в Казахстане самый сильный, наверное, второй после России».
«Я думаю, что у нас хорошо растут медицина и образование: частные клиники и учебные заведения, — отмечает эксперт. — Структура экономики пока не позволяет ничего делать. К потенциальным секторам я бы еще отнес переработку сельхозпродукции, если в этой сфере будут инвестиции».