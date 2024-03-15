Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 448,58 тенге

По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 448,10 тенге за доллар, максимальный — 450,00 тенге, курс закрытия — 450,00 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 125 млн 622 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 328. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:17 составил 452 тенге, Алматы — 451,1 тенге.