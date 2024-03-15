Средневзвешенный курс доллара на бирже составил 448,58 тенге

Средневзвешенный курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 15 марта 2024 года на 17:00 составил 448,66 тенге. По сравнению с данными на 17:00 14 марта (449,03 тенге за 1 доллар) нацвалюта к доллару укрепилась на 0,37 тенге, сообщает корреспондент центра деловой информации Kapital.kz.
За торговую неделю нацвалюта укрепилась на 1,33 тенге. В понедельник, 11 марта, средневзвешенный курс на 15:30 сложился на уровне 449,91 тенге за доллар. В пятницу, 15 марта — 448,58 тенге за доллар.
По информации KASE, на торгах минимальный курс сложился на уровне 448,10 тенге за доллар, максимальный — 450,00 тенге, курс закрытия — 450,00 тенге. Объем торгов по американской валюте составил 125 млн 622 тыс. долларов. Число сделок по операциям с валютой — 328. По данным kurs.kz, в обменных пунктах столицы максимальный курс продажи американской валюты на 17:17 составил 452 тенге, Алматы — 451,1 тенге.
Официальный курс Нацбанка на 15 марта составляет 449,16 тенге за 1 доллар.