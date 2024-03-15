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МАРТ провел мониторинг соблюдения тарифов на стоматологические услуги

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство антимонопольного регулирования и торговли в феврале провело мониторинг по вопросу соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании, защите прав потребителей юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими стоматологические услуги. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе МАРТ.
Источник: РИА "Новости"

Всего по республике были охвачены мониторингом 32 субъекта хозяйствования, у трех из которых установлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.

«Субъектам хозяйствования, допустившим нарушения, направлены предписания об устранении нарушений законодательства о ценах и ценообразовании, а также они уведомлены, что в случае невыполнения в установленный срок рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений в отношении субъекта могут быть применены меры ответственности», — отметили в МАРТ.

В настоящее время ведомство проводит анализ обоснованности формирования субъектами хозяйствования цен на эти услуги. Контроль соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании, защите прав потребителей субъектами хозяйствования, оказывающими стоматологические услуги, будет продолжен, добавили в МАРТ.

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