МАРТ провел мониторинг соблюдения тарифов на стоматологические услуги

Всего по республике были охвачены мониторингом 32 субъекта хозяйствования, у трех из которых установлены нарушения законодательства о ценах и ценообразовании.
«Субъектам хозяйствования, допустившим нарушения, направлены предписания об устранении нарушений законодательства о ценах и ценообразовании, а также они уведомлены, что в случае невыполнения в установленный срок рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений в отношении субъекта могут быть применены меры ответственности», — отметили в МАРТ.
В настоящее время ведомство проводит анализ обоснованности формирования субъектами хозяйствования цен на эти услуги. Контроль соблюдения законодательства о ценах и ценообразовании, защите прав потребителей субъектами хозяйствования, оказывающими стоматологические услуги, будет продолжен, добавили в МАРТ.