МАРТ провел мониторинг соблюдения тарифов на стоматологические услуги

«Субъектам хозяйствования, допустившим нарушения, направлены предписания об устранении нарушений законодательства о ценах и ценообразовании, а также они уведомлены, что в случае невыполнения в установленный срок рекомендаций об устранении выявленных в ходе мониторинга нарушений в отношении субъекта могут быть применены меры ответственности», — отметили в МАРТ.