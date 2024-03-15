Незаконные точки торговли и общепита на Юнусабаде ликвидируют в течение суток

В указанных точках торговли и общепита ведется незаконная торговля продуктами питания и другими товарами без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, зачастую они незаконно используют электроэнергию. Сотрудники СЭС подробно разъяснили предпринимателям неправомерность этих действий.