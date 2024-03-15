Незаконные точки торговли и общепита на Юнусабаде ликвидируют в течение суток

Сотрудники Юнусабадского районного отдела службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья провели рейд по ресторанам, столовым, магазинам и другим объектам сферы общественного питания и услуг, расположенным на территории махалли «Обод».
В указанных точках торговли и общепита ведется незаконная торговля продуктами питания и другими товарами без соответствующих разрешительных документов. Кроме того, зачастую они незаконно используют электроэнергию. Сотрудники СЭС подробно разъяснили предпринимателям неправомерность этих действий.
Владельцам незаконных построек выдали письма-предупреждения, которые обязуют их ликвидировать эти постройки в течение суток. В противном случае к предпринимателям будут применены административные меры воздействия.