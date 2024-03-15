Нацбанк Казахстана выпустит монету с изображением символа мира — голубя

Выпуск этой монеты — это призыв к миру, дружбе и единению, напоминание о том, что каждый из нас может внести свой вклад в создание более справедливого и гармоничного мира. Пусть она станет символом нашей общей надежды на светлое будущее, в котором искусство и культура будут продолжать объединять нас, вопреки всем различиям.