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В Узбекистане оцифруют более 21 миллиона гектаров пастбищ

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2024—2028 годах в Узбекистане будет проведена инвентаризация и разработаны электронные карты более 21 миллиона гектаров пастбищных и сенокосных площадей, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Об этом говорится в постановлении правительства от 12 марта текущего года. Документ предполагает меры по охране пастбищ и подземных вод, а также борьбе с деградацией пастбищ.

Для этого будет подготовлена Стратегия по охране пастбищ и подземных вод, утверждена соответствующая программа и состав рабочей группы.

Среди направлений утвержденной постановлением программы:

  • совершенствование организационно-методических основ эффективного пользования пастбищами;
  • реализация Стратегии по охране пастбищ и подземных вод;
  • внедрение системы устойчивого управления пастбищами;
  • охрана подземных вод и их рациональное использование.

Напомним, что по поручению президента в Узбекистане также оцифруют почти два миллиона гектаров сельхозземель.

экономика
сельское хозяйство