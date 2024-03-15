В Узбекистане оцифруют более 21 миллиона гектаров пастбищ

Об этом говорится в постановлении правительства от 12 марта текущего года. Документ предполагает меры по охране пастбищ и подземных вод, а также борьбе с деградацией пастбищ.
Для этого будет подготовлена Стратегия по охране пастбищ и подземных вод, утверждена соответствующая программа и состав рабочей группы.
Среди направлений утвержденной постановлением программы:
- совершенствование организационно-методических основ эффективного пользования пастбищами;
- реализация Стратегии по охране пастбищ и подземных вод;
- внедрение системы устойчивого управления пастбищами;
- охрана подземных вод и их рациональное использование.
Напомним, что по поручению президента в Узбекистане также оцифруют почти два миллиона гектаров сельхозземель.