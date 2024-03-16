ВВП Молдовы в 2023 году увеличился на 0,7%

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) в Молдове составил 300,4 миллиарда леев в текущих рыночных ценах, увеличившись в реальном выражении на 0,7% по сравнению с 2022 годом. Такие предварительные данные приводит Национальное бюро статистики республики.