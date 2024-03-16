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ВВП Молдовы в 2023 году увеличился на 0,7%

КИШИНЕВ, 15 мар — Sputnik. В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) в Молдове составил 300,4 миллиарда леев в текущих рыночных ценах, увеличившись в реальном выражении на 0,7% по сравнению с 2022 годом. Такие предварительные данные приводит Национальное бюро статистики республики.
Источник: Sputnik.md

«Национальное бюро статистики сообщает, что валовой внутренний продукт (ВВП) в 2023 году зарегистрировал положительную динамику, увеличившись, по предварительным оценкам, в реальном выражении на 0,7% по сравнению с 2022 годом».

отметили в ведомстве.

В четвертом квартале 2023 года рост ВВП составил 0,2% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го.

Положительно на ВВП в 2023 году повлияли сельское хозяйство, сфера соцзащиты и здравоохранения, а также сфера информационных технологий и коммуникаций.

Отрицательное влияние оказали обрабатывающая промышленность, строительство, оптовая торговля, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Конечное потребление со стороны населения снизилось на 0,5%, со стороны публичной администрации — на 3,3%.

экономика