Продолжается строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре

Как уточнили в краевом минстрое, объект возводят в рамках федерального проекта «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории России». Первый этап, который защитит от наводнения поселки Менделеева и Победы, микрорайоны Парковый и Парус, технически готов на 64%. Второй этап дамбы призван защитить от водной стихии Центральный округ Комсомольска-на-Амуре. Здесь техническая готовность — почти 99%. Что касается технической готовности третьего этапа гидротехнического сооружения, который должен закрыть правый берег реки Силинки, то она составляет около 50%.