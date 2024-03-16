Продолжается строительство дамбы в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре продолжается строительство дамбы, ее необходимость показало наводнение 2013 года. На объект зашел новый подрядчик — АО «Уральская энергетическая строительная компания». Поставлена задача — завершить строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам до конца текущего года.
Как уточнили в краевом минстрое, объект возводят в рамках федерального проекта «Защита от негативного воздействия вод и обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории России». Первый этап, который защитит от наводнения поселки Менделеева и Победы, микрорайоны Парковый и Парус, технически готов на 64%. Второй этап дамбы призван защитить от водной стихии Центральный округ Комсомольска-на-Амуре. Здесь техническая готовность — почти 99%. Что касается технической готовности третьего этапа гидротехнического сооружения, который должен закрыть правый берег реки Силинки, то она составляет около 50%.
— Перед подрядчиком поставлена задача завершить строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам до конца этого года. Большинство работ, которые ведутся на строительстве дамбы в настоящее время, связаны с обустройством канализационных насосных станций. Они проводятся практически на всех этапах возведения инженерного гидротехнического сооружения, — рассказал и.о. министра строительства края Алексей Дубов.
Большая часть расходов на строительство гидрозащитных объектов заложена в федеральном бюджете. В 2024 году на возведение дамбы в городе юности Росводресурсами выделено 836,3 млн рублей, часть средств добавлена из краевого бюджета.